وزارة التربية تعلن عن توجيهات بخصوص بعض المواد التي تدرس في الطور الثانوي

كشفت وزارة التربية ،اليوم الأربعاء، في بيان لها عن مجموعة من التوجيهات بخصوص بعض المواد التي تدرس في الطور الثانوي.

وذلك بعد الندوة المرئية المنعقدة اليوم في ظل التنظيم الاستثنائي للتمدرس خلال السنة الدراسية 2021.

وخصت بالذكر العلوم الإقتصادية، حيث سيتم الإستغناء عن الإختيار الخاص بالتسيير والإقتصاد لتلاميذ السنة الأولة ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.

بالإضافة الى تحديد عدد حصص مادة التسيير المحاسبي و المالي للسنة الثالثة ثانوي بأربع حصص أسبوعيا كحد أدنى.

مع إمكانية إضافة حصة خامسة إذا سمح النصاب الساعي الأسبوعي للأساتذة بذلك.

وتخفيف تعلمات مادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثالثة ثانوي بحذف الوحدتين التاليتين:

– الوحدة 12: القروض العادية المسددة بدفعات ثابتة بفائدة مركبة

– الوحدة 13: اختيار المشاريع الاستثمارية.

مع تحديد عدد حصص مادة الاقتصاد و المناجمنت للسنة الثالثة ثانوي بحصتين أسبوعيا كحد أدنى، مع إمكانية تخفيف تعلمات مادة الاقتصاد و المناجمنت للسنة الثالثة ثانوي بحذف الوحدتين التاليتين:

الوحدة 5: الصرف، الوحدة 10 : الرقابة.

أما بخصوص مادة التربية البدنية و الرياضية، فتم اقتراح اعتماد حلول بديلة كبرمجة حصتي هذه المادة مرة كل 15 يوما لكل فوج فرعي.

أما بخصوص الأعمال التطبيقية فيتعين على أساتذة العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة استخدام أنظمة المحاكاة واستغلال الدليل الخاص بالأعمال التطبيقية الذي يحوي موارد رقمية مختارة .

واستغلال وسائل تجريبية بسيطة في إنجاز تجارب توضيحية أمام التلاميذ.