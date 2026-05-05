وزارة التربية تعلن عن مسابقة جديدة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026 لفائدة الأسلاك الإدارية، وفق مراسلة رسمية موجّهة إلى مديري التربية، تضمنت جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الامتحانات ستجرى وفق إطار قانوني محدد يستند إلى عدة مراسيم تنفيذية ونصوص تنظيمية تضبط كيفيات إجراء المسابقات والامتحانات المهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية. مع التأكيد على احترام القوانين الأساسية الخاصة بموظفي القطاع.

وفي خطوة جديدة، كشفت الوزارة أن التسجيل في هذه الامتحانات سيكون حصريًا عبر منصة رقمية، تشمل مختلف الرتب الإدارية على غرار ناظر، مدير، مفتش ومقتصد، دون الحاجة إلى إيداع أي ملف ورقي، ما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال.

كما شددت على ضرورة التقيد بالشروط المحددة. خاصة ما تعلق بالمؤهلات والشهادات المطلوبة للترقية أو الالتحاق بمختلف الرتب. بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وتضمنت المراسلة أيضًا رزنامة دقيقة لمراحل تنظيم الامتحانات المهنية لسنة 2026. إلى جانب قرارات فتحها عددًا من الرتب الإدارية، ما يتيح للجهات المعنية الشروع في التحضيرات اللازمة وفق الآجال المحددة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الوزارة إلى رقمنة القطاع. وتحسين تسيير الموارد البشرية. من خلال إرساء آليات حديثة وعادلة للترقية المهنية. بما ينعكس إيجابًا على الأداء التربوي والإداري.

آجال التسجيل عبر المنصة الرقمية

وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن عملية التسجيل في الامتحانات المهنية لسنة 2026 ستتم حصريًا عبر المنصة الرقمية. وذلك ابتداءً من 7 ماي إلى غاية 31 ماي 2026. دون الحاجة إلى إيداع أي ملف ورقي. مع دعوة جميع المترشحين إلى الالتزام بهذه الآجال وإتمام إجراءات التسجيل في الوقت المحدد.