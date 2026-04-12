وزارة التربية تعلن عن موعد إجراء امتحانات التربية البدنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي. سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 3 ماي إلى غاية يوم السبت 16 ماي. وفق التاريخ والتوقيت المحدد في استدعاء كل مترشح.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها، إلى أن الطلبة المعنيين بهذا الموعد هم كافة المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2026. بمن فيهم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وعليه، يتعين على جميع المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز اختبار مادة الرياضة سحب استدعاءاتهم. من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المذكورين أدناه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري، وذلك في الفترة من يوم الاثنين 13 أفريل إلى غاية يوم السبت 02 ماي 2026

امتحان شهادة التعليم المتوسط

https://bem.onec.dz

امتحان شهادة البكالوريا

https://bac.onec.dz

كما يجب على المترشح الحر المعني باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الالتحاق بمركز الإجراء في التاريخ والتوقيت المحدد في استدعائه.

