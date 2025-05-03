وزارة التربية تعلن عن موعد سحب استدعاءات “الباك” و “البيام”

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن موعد سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والاحرار المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن موعد سحب الإستدعاءات الخاصة امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون ابتداء من يوم 04 ماي إلى غاية يوم 03 جوان 2025.

فيما سيكون موعد سحب استدعاءات امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من 11 ماي إلى غاية يوم 19 جوان 2025.

وسحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين يكون من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني. لمديري المؤسسات التربوية ومن فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين التاليين. بخصوص شهادة البكالوريا bac.onec.dz وبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط bem.onec.dz

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فيتم سحب الاستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بخصوص شهادة البكالوريا bac.onec.dz وبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط bem.onec.dz

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