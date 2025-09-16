وزارة التربية تعلن فتح عملية تبادل الأساتذة داخل نفس الولاية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم، عن فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل داخل نفس الولاية، عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وتندرج هذه العملية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تقريب الأساتذة من مقار إقامتهم، بما يساهم في تحسين ظروف العمل وجودة التعليم.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه العملية تخص الأساتذة المرسمين، وتتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 25 سبتمبر الجاري.