وزارة التربية تفتح التسجيل في برنامج “2026 Summer Camp” لأبناء الجالية المقيمين بالخارج

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليًا في عطلة بأرض الوطن، والراغبين في الاستفادة من المبادرة التربوية “2026 Summer Camp”، والذين لم يسجلوا عبر المنصة الرقمية التي خصصتها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وأوضح البيان أنه بإمكان المعنيين التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء 8 جويلية 2026، على مستوى المؤسسات التربوية المخصصة لاستقبال المشاركين بالولايات المعنية. وذلك للمشاركة في هذا البرنامج الصيفي، الذي ستنطلق دورته الأولى يوم 19 جويلية 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص الدولة على توثيق أواصر الانتماء لدى أبناء الجالية الجزائرية. وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وثقافتهم الأصيلة، من خلال برنامج تربوي متكامل يجمع بين التعلم والترفيه، ويوفر فضاءً للتفاعل والتعارف وتبادل الخبرات مع أقرانهم داخل الوطن.

وأضاف البيان أن برنامج “2026 Summer Camp” يشتمل على مجموعة ثرية ومتنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية والترفيهية، أعدت خصيصًا لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، بما ينسجم مع خصائصهم العمرية واهتماماتهم، ويسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة.

ودعت وزارة التربية الوطنية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى التوجه مباشرة إلى المؤسسات التربوية المخصصة لاستقبال المشاركين، على مستوى ولايات الجزائر، الشلف، بسكرة، بجاية، تلمسان، تيارت، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، البيض، الوادي، خنشلة، وعين تموشنت، بالمؤسسات التربوية الموضحة في الصورة.