وزارة التربية تفتح امتحانات مهنية في 27 رتبة

سيتم تنظيم الامتحانات المهنية، الخاصة بـ 27 رتبة في قطاع التربية، يوم 16 جويلية المقبل.

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح امتحانات مهنية بعنوان 2019 تخص 27 رتبة.

وحسب ذات الوزارة، تتم التسجيلات وإيداع الملفات الى غاية01 جويلية، حيث يتم تأكيد المشاركة كتابيا لدى مديريات التربية في أجل 10 أيام.

أما عن دراسة الملفلت وانطلاق محاضر اللجان، فقد انطلقت بتاريخ 18 جوان الجاري، حيث تقوم اللجنة التقنية المختصة بدراسة الملفات وإعداد المحاضر، مع الانطلاق في عملها بمجرد فتح التسجيلات.

أما عن آجال الطعن، فقد حدد تاريخها يوم 08 جويلية، حيث يتم تبليغ المعنيين بالطعن قبل 5 أيام من إجراء الامتحان بأي وسيلة اتصال ممكنة.

وحسب ما أوردته الوزارة تخص الامتحانات المهنية الرتب الموزعة كالآتي: