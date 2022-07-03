وزارة التربية تفرج عن قوائم الحركة التنقلية

شرعت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني في نشر القوائم الخاصة بالحركة التنقلية، وهذا قصد الانتهاء من عملية التنصيب على مستوى المناصب الجديدة.

وكانت الوزارة قد اشترطت في الأساتذة المعنيين بالحركة، أن يكونوا مرسّمين في مناصبهم لمدة 3 سنوات على الأقل، وتتمثل قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بحركة الموظفين، في منصب مديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني، مديرو المتوسطات، نظّار الثانويات، المقتصدين والمقتصدين الرئيسيين، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني رئيسيين وعاديين وأسلاك التغذية المدرسية، حيث تكون هذه المناصب محل منافسة في حركة التنقل للسنة الدراسية 2022 – 2023.

وطالبت وزارة التربية من الفئات المعنية بالحركة، بضرورة ملء استمارة الطلبات والتقيّد بالشروط المحددة في المنشور الإطار رقم 05 /90 / 96 المعدل والمتمم بالمنشور التكميلي المؤرخ في 2006.

ويأتي هذا في الوقت الذي أنهت مديريات التربية ضبط عدد المناصب الشاغرة خلال السنة الجارية، والمناصب التي ستكون متوفرة خلال الموسم الدراسي المقبل للمقبلين على التقاعد، وذلك تحسبا لفتح “الأرضية الرقمية” لتوظيف أساتذة في الطورين المتوسط والثانوي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد أكملت مديريات التربية على المستوى الوطني، عمليات جرد المناصب الشاغرة للأساتذة في قطاع التربية الوطنية تحسبا لفتح القائمة الاحتياطية الوطنية، والشروع في عملية توظيف الأساتذة الاحتياطيين منها.

وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية كلّفت مديري التربية من أجل إحصاء كافة المناصب الشاغرة في القطاع، حتى يتم الشروع في توظيف الأساتذة من القائمة الاحتياطية الوطنية، إضافة إلى إحصاء المناصب التي سيغادرها أصحابها، خلال الموسم الدراسي المقبل، حسب عدد الأساتذة المقبلين على التقاعد العام المقبل، وهي العملية التي أنهتها مديريات التربية مؤخرا.