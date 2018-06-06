وزارة التربية تفرج عن نتائج إمتحان السانكيام

أفرجت وزارة التربية الوطنية، ظهيرة اليوم الأربعاء، على نتائج شهادة السانكيام على الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات http://cinq.onec.dz.

وسجلت نتائج نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي السانكيام دورة 2018 تراجعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي.

حيث أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نسبة النجاح في امتحان السانكيام بلغت87.25 بالمائة،فيما تم تسجيل العام89.38 بالمائة.

فيما عرفت نسبة الإنتقال إلى السنة الأولى متوسط إرتفاعا مقارنة بالعام الماضي.

حيث بلغت هذه السنة 96.40 فيما تم تسجيل 93.91 بالمائة سنة 2017.