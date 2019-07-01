وزارة التربية تفرج عن نتائج “البيام”

أفرجت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”.

ويمكن للممتحنين الاطلاع على النتائج الامتحان على الموقع الإلكتروني التالي http://bem.onec.dz/ .

وعرف الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تهافتا كبيرا للتلاميذ الذين اجتازوا امتحان التعليم المتوسط.

وقد بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط، 55.47 بالمئة،فيما بلغت نسبة القبول 66.73 بالمائة.

ودعا الديوان الوطني للامتحانات من جميع المترشحين الدخول مجددا في الموقع ، بعد يوم ، وذلك لسحب كشوفهم .