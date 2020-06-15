وزارة التربية تفصل بخصوص الوضعيات العالقة من الفصلين الأول والثاني

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كافة مديريات التربية حول الوضعيات العالقة من الفصلين الأول والثاني للسنة الدراسية 2019 -2020.

جاء في مضمون التعليمة التي تحصلت النهار اونلاين على نسخة منها إستفسارات عن بعض الوضعيات العالقة من الفصلين الأول والثاني وكيفية حلها.

واوضحت التعليمة أن هذه الوضعيات تبقى منعزلة ويتم تسويتها ضمن إطار التنظيم الساري المفعول مجلس الأساتذة أومجلس القسم.

وقررت الوزارة بهذا الخصوص مايلي:

بخصوص التلاميذ الذين درسوا بصفة عادية خلال الفصل الاول والثاني وتغيبوا بمبرر في فترة إختبارات

تحسب لهم علامات التقويم المستمر في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي أوتنظم إختبارات تعويضية للتلاميذ المعنيين للمراحل الثلاث عد الدخول المدرسي.

بخصوص حالة التلاميذ الذين تغيبوا طيلة الفصل الاول والثاني بمبررطبي في فترة إختبارات ولم يختبروا فيه

يتخذ مجلس الأساتذة أومجلس القسم بشأنهم قرارات إعادة السنة إذا إستوفوا شروط الإعادة .

بخصوص حالة أفواج تربوية لم تختبر في الفصل الثاني في مادة أوأكثر في نفس المؤسسة التعليمية

تحتسب للتلاميذ هذه الأفواج في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي علامات التقويم المستمر أوتنظم إختبارات تعويضية للتلاميذ المعنيين للمراحل الثلاث عد الدخول المدرسي.

بخصوص مؤسسات لم تجر بها إختبارات الفصل الثاني

تمنح لهم علامات التقوسم المستمر في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي أوتنظم إختبارات تعويضية للتلاميذ المعنيين للمراحل الثلاث عد الدخول المدرسي.

بخصوص حالة التلاميذ الذين لم تستكمل الفترة القانونية لسيرورة الشطب وإنقطعت بسبب تعليق الدراسة

تعلق عملية الشطب ويعتبرون تلاميذ متمدرسين.

بخصوص حالة التلاميذ الذين زاولوا خلال الفصل الاول خارج الوطن

تأخد بعيت الإعتبار النتائج التي تحصلوا عليها في التقويم البيداغوجي خلال الفصل الأول وتجمع علاماته مع علامات الفصل الثاني لحساب معدل الإنتقال.

ويجب أن تعالج كل الوضعيات العالقة في إطار مجلس الأساتذة أومجلس القسم حسب الحالة الذي تبقى قراراته سيدة في إطار التنظيم الساري المفعول.

مع الاخذ بعين الإعتبار بطبيعة الحال الترتيبات الإستثنائية لتنظيم وإنجاز أعمال نهاية السنة 2019-2020 .

هذا وقد حددت وزارة التربية تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2020 بيوم الأحد 4 أكتوبر 2020 صباحا.