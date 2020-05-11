وزارة التربية تفصل في معدلات الانتقال.. والمقبلون على الباك والبيام بالمدارس نهاية أوت

كشفت نقابات التربية، بعد لقاءها مع الوزير محمد واجعوط أن معدل الإنتقال في التعليم الابتدائي 4.5/10 والتعليم المتوسط والثانوي 9/20.

وأوضحت نقابات التربية أنه تم احتساب الفصلين الأول والثاني، بالنسبة للتعليم الابتدائي والمتوسط.

من جانب آخر، أبلغ واجعوط نقابات التربية، أن التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، نهاية شهر أوت، لاستدراك الدروس.

وقد اسسحسنت نقابات التربية جملة القرارات المتخذة بخصوص السنة الدراسية و الامتحانات الرسمية.

كما ياركت نقابات التربية، قرارات اجتماع مجلس الوزراء الذي أخد بعين الإعتبار مجمل مطالب الشركاء الإجتماعيين.