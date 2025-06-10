وزارة التربية تقرر إعادة الاختبارات لهذه الفئة من التلاميذ

قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم تقييمات تعويضية لفائدة التلاميذ المتغيبين عن تقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني، وامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 23/24 جوان 2025.

واكدت الوزارة من خلال المنشور الخاص بالترتيبات الختامية لتقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني. ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي. ان التلاميذ المتغيبين في الامتحان السابق بامكانهم اعادة امتحان تقييم المكتسبات.