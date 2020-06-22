وزارة التربية تقرر تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية بسبب كورونا

حملت الوثيقة المقدمة من طرف وزارة التربية الشركاء الاجتماعيين، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فيفري وإلى غاية 12 مارس الماضي.

وأكدت الاذاعة الوطنية نقلا عن منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن الوزارة قررت “تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية في ظل الظروف الحالية التي لا تسمح بإجراء انتخابات أو مناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين، شرط عدم تطبيق برنامجهم التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية”.

أما فيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، قال مريان إن المسألة لا تزال مطروحة للنقاش، مذكرا باقتراح نقابته المتعلق ” لاعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي مع تمكين التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات أقل من 9 من اجتياز الامتحان لاحقا”.