وزارة التربية تقر اجراءات لضمان التمدرس إلى غاية 30 جوان المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها تحوز النهار أون لاين على نسخة منه عن إجراءات لضمان اتمام المقررات التربوية.

وقال بيان الوزارة انه لا بد من اتمام ما تبقى من المقررات الدراسية الى غاية 30 جوان 2018.

ووجوب حضور التلاميذ والأساتذة إلى المؤسسات في التوقيت المحدد والخروج منها في ايضا.

وأنه لا بد من إكمال السنة الدراسية بالنسبة للمتمدرسين، والتي حددها القانون التوجيهي للتربية الوطنية بـ 32 أسبوع دراسة على الاقل.

وسطرت الوزارة مخططا لإتمام المقرر الدراسي وخاصة بالنسبة لأقسام الإمتحانات.

حيث دعت إلى استغلال الارضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد.

وتدريب المترشحين للامتحانات على كيفية اختيار المواضيع المناسبة، و استغلال مدة الاختبارات.

تحذير المترشحين للامتحانات من مخاطر الغش، و تدريبهم على حل اختبارات السنوات الماضية.

أما فيما يخص المستويات الأخرى فطالبت بتنشيط النوادي الفكرية والعلمية داخل مؤسسات التربية.

ومتابعة حضور التلاميذ، واشعار اوليائهم بالغيابات مع تطبيق الإجراءات الإدارية .