وزارة التربية تقر تدابير استثنائية لاستئناف التكوين البيداغوجي للأساتذة الجدد

أقرت وزارة التربية الوطنية، تدابير استثنائية لاستئناف العمليات التكوينية المبرمجة بعنوان 2019/2020.

وفي التعليمة التي بعثا بها الوزارة الى مديري المعاهد الوطنية للتكوين، والمتعلقة بالتكوين البيداغوجي للأساتذة الجدد.

ويستفيد من هذه العمليات التكوينية، الفئات المعنية بأنماط التكوين المتخصص، التكوين التكميلي ما قبل الترقية، التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة الجدد.

ودعت الوزارة الوصية الى تهيئة كل الشروط الضرورية لفتح المؤسسات التكوينية، تنظيف وتطهير كل فضاءات المؤسسات التكوينية، تنظيف وتطهير خزانات المياه، تهيئة فضاء للعيادة طيلة فترة التكوين، الحرص على تنظيف المكيفات الهوائية بصفة دورية، توفير مستلزمات التنظيف والتطهير، الحرص على توفير أجهزة قياس الحرارة بالأعداد الكافية.

وأكدت الوزارة عقد جلسة عامة مع الطاقم الاداري والبيداغوجي وكلالمعنيين بالمؤسسة التكوينية، لقراءة البروتوكول الصحي الوقائي وتحديد المهام وتوزيعها حسب الاختصاص، وإلزام الجميع بضرورة التجنيد والتحلي باليقظة اللازمة.

كما أكدت وضع مخطط توضيحي للتنقل بين فضاءات المؤسسة التكوينية، وضع الملصقات والمنشورات الاعلاميةالتوجيهية التي تتضمن تعليمات السلامة والوقاية والقواعد الواجب احترامها في كل مرافق المؤسسة التكوينية، من بينها تنظيم حواجز مادية أو أشرطة ملونة أو طلاء بارز على الأرض لتنظيم الحركة وتحديد منفذ الدخول والخروج، مع الفصل بينهما.

وشددت وزارة التربية على ضرورة احترام التباعد الجسدي عند مدخل المؤسسة ومختلف الفضاءات والمرافق التابعة لها، ونفس الشيئ بداخل قاعات التكوين، حيث سيتم تحضيرها وتنظيم الطاولات مع احترام مسافة التباعد الجسدي بين المتكونين.

أما عند التحاق المتكونين بالمؤسسات التكوينية، سيتم وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند مداخل المؤسسة التكوينية، وكذا عند مدخل كل مرفق فيها.

كما شددت الوزارة على اخضاع جميع مستخدمي المؤسسة التكوينية لقياس درجة الحرارة يوميا عند المدخل المتخصص.