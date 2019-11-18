وزارة التربية تكذب خبر تغيير رزنامة تواريخ اختبارات الفصل الأول

كذبت وزارة التربية الوطنية خبر تغيير رزنامة الاختبارات الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية وانه لم يطرأ أي تغيير على الرزنامة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم أنه لم يطرأ اي تغيير على تواريخ إجراء الإختبارات وهذا عكس ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف البيان أن تواريخ الاختبارات وحددة وفقا لما جاء التعليمة الوزارية الصادرة نوفمبر الماضي.

كما اضاف البيان أنه انه تم ترويج خبر كاذب وسط

من جهتة اخرى قدم وزارة التربية شكرها كافة وسائل الاعلام على إهتمامها بالشأن التربوي ومتابعتها له