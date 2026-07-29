وزارة التربية تكشف الترتيبات البيداغوجية للموسم الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، عن جملة من الترتيبات البيداغوجية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027. وذلك تنفيذاً لسياسة القطاع الرامية إلى ضمان جودة التعليم.

1-مرحلة التعليم الابتدائي

أوضحت الوزارة أنه، في مرحلة التعليم الابتدائي، سيتم ضمان تدريس لغتين أجنبيتين على الأقل، كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية. مع تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية من خلال برمجتها ابتداءً من السنة الثالثة ابتدائي، فيما يدرّس الفرنسية ابتداءً من السنة الرابعة ابتدائي.

2- مرحلة التعليم المتوسط

وفيما يخص مرحلة التعليم المتوسط، أكدت الوزارة الإبقاء على نمط التدريس نفسه، مع تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية برفع حجمها الساعي ومعاملها.

3- مرحلة التعليم الثانوي

أما في مرحلة التعليم الثانوي، فأفادت الوزارة باستمرار العمل بنظام الجذع المشترك خلال الموسم الدراسي المقبل، مع الحفاظ على دراسة جميع المواد المبرمجة سابقاً بالنسبة لكل الشعب دون حذف أي مادة، مقابل توزيع تدريس محتوى بعض المواد على السنتين الأولى والثانية ثانوي.

وأضاف البلاغ أنه، تماشياً مع خصوصية كل شعبة، تم توسيع الحجم الساعي للمواد الرئيسية في السنة الثالثة ثانوي، بما يمنح حيزاً أكبر للأعمال التطبيقية وحلول التمارين.

كما تقرر إدراج مادة الإعلام الآلي ضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الرياضيات وشعبة هندسة تقني رياضي سابقاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى تحقيق الانسجام مع نمط الدراسة في الجامعة، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على اللغة الإنجليزية، خاصة في التخصصات التقنية.