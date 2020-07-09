وزارة التربية تكشف عن المنشور الاطار للدخول المدرسي المقبل

نشرت وزارة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية في فايسبوك المنشور الاطار للدخول المدرسي 2020/2021.

وقالت الوزارة في منشورها ان الدخول المدرسي يأتي في سياق وضع استثنائي فرضته جائحة كورونا، ما حتم تلأجيل امتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا الى شهر سبتمبر مع تلأجيل الدخول المدرسي للتلاميذ الى أكتوبر المقبل.

وطالبت الوزارة بضمات الانطلاق الفعلي للدراسة يوم 14 أكتوبر المقبل بالارتكاز على الجوانب التنضيمية والبيداغوجية.

كما طلبت الوزارة من مدراء التربية التابعين لها مواصلة ادماج المستفدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

استكمال الحركة التنقلية للمستخدمين وتسوية وضعية المستخدمين مع اعداد مقررات التعيين الخاصة بالحركة التنقلية.

تنصيب كل المؤطرين في مؤسساتهم قبل الدخول المدرسي، مع اعادة تعيين فائض خريجي المدارس العليا للاساتذة في الرتب التي تكونوا من اجلها، مع تعيين خريجي المدارس العليا للاساتذة ما قبل 2020، وتعيين خريجي سنة 2020 بعد الحركية التنقلية مباشرة.