وزارة التربية تكشف عن تاريخ التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى والتحضيري

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، أن انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية وكذا التسجيل الاسثنائي في السنة الأولى ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026/2025 سيكون ابتداء من يوم الأحد 28 سبتمبر إلى غاية 11 أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم حصريًا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية على الرابط: https://awlyaa.education.dz

فبخصوص التسجيل في أقسام التربية التحضيرية، يشمل الأطفال المولودين بين أول جانفي و 31 ديسمبر 2020. وتقبل جميع الطلبات دون استثناء، في إطار تعميم التربية التحضيرية.

وأشارت الوزارة ف بانها، أنه يمكن للأولياء اختيار ما بين مدرسة ابتدائية واحدة (1) إلى خمس (5) مدارس تتوفر بها أقسام التربية التحضيرية. أو مؤسسة واحدة (1) بالنسبة للراغبين في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

أما التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي، يخص التسجيل الاستثنائي الأطفال المولودين بين أول جانفي و 31 مارس 2020.

عند طلب تسجيل أبنائهم في أقسام التربية التحضيرية، ويمكن للأولياء إبداء رغبتهم في التسجيل الاستثنائي بالسنة الأولى ابتدائي. مع اختيار مدرسة ابتدائية واحدة (1) عمومية أو خاصة، تتوفر بها مقاعد بيداغوجية.

كما أوضح المصدر نفسه، أن النظام المعلوماتي يعالج هذه الطلبات آليا وفق المعايير المحددة. مشرة أنه وفي حال عدم توفر مقاعد بيداغوجية يُسجل الطفل تلقائيا في قسم التربية التحضيرية بإحدى المدارس التي اختارها وليه.

إعلان النتائج وإلتحاق الأطفال

كشفت وزارة التربية الوطنية، أن إعلان نتائج المعالجة الآلية لطلبات التسجيل التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي. ستكون يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 عبر الحساب الشخصي للولي في فضاء الأولياء. كما تعلق القوائم بالمدارس الابتدائية المعنية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

حيث يلتحق الأطفال المقبولة طلبات تسجيلهم ابتداء من يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025. سواء في أقسام التربية التحضيرية أو السنة الأولى ابتدائي.

ويلغى تسجيل أي طفل معني بالتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي إذا لم يلتحق بالمؤسسة التربوية. في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إعلان النتائج، وفقا لذات البيان.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن أي تسجيل يتم خارج النظام المعلوماتي للقطاع يعد لاغيا وعديم الأثر.

