وزارة التربية تكشف عن توظيف في منصب أساتذة متعاقدين.. تعرف على التفاصيل!

دعت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، الراغبين في التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية إلى التسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وذلك عبر الرابط التالي: https://tawdif.education.dz وهذا في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 سبتمبر 2023.

وجاء في بيان وزارة التربية، انه استكمالا لعملية تغطية المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالتأطير التربوي بعنوان الدخول المدرسي 2023/2024.

وبعد ضبط التنظيمات التربوية وإتمام تعيين الأساتذة المشاركين في الحركة النقلية والناجحين في الامتحانات المهنية ومنتوج التكوين من خريجي المدارس العليا للأساتذة.

وغيرها من العمليات ذات الصلة، تدعو وزارة التربية الوطنية الراغبين في التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2023-2024.

وذلك في رتب:

أستاذ التعليم الثانوي ( جميع المواد)، أستاذ التعليم المتوسط ( جميع المواد)، أستاذ المدرسة الابتدائية ( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، مادة اللغة الفرنسية) من حاملي شهادة الماستر ومهندس دولة والليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016.

والذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدَّل والمتمَّم، دون سواها، إلى التسجيل والإيداع الإلكتروني لملفاتهم على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر الرابط التالي:

https://tawdif.education.dz وهذا في الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر 2023.