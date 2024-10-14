وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة وموعد العطل المدرسية للسنة الدراسية 2025/2024.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025 حُدّدت كما يأتي:

-عطلة الخريف “جميع المناطق” من مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 إلى يوم الأحد 03 نوفمبر 2024 صباحا. وعطلة الشتاء “جميع المناطق” من مساء يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 إلى يوم الأحد 05 جانفي 2025 صباحا.

أما عطلة الربيع “جميع المناطق” ستكون من يوم الخميس 20 مارس 2025 مساءً إلى يوم الأحد 06 أفريل 2025 صباحاً. في حين ستكون عطلة الصيف “جميع المناطق” بالنسبة للأساتذة ابتداءً من مساء يوم الخميس 10 جويلية 2025.

وتبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية. بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ.

وأضافت الوزارة، أن كل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، تحدّد كالتالي: المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من يوم الخميس 24 جويلية 2025 مساء. والمنطقة الثالثة ابتداءً من يوم الخميس 17 جويلية 2025 مساء.