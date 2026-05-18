وزارة التربية تكشف عن رزنامة حركة النقل السنوية

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، عن الرزنامة المتعلقة بحركة النقل السنوية الخاصة بالأساتذة ، مديري مؤسسات التربية والتعليم بعنوان السنة الدراسية 2027/2026.

وجاء في بلاغ لوزارة التربية مواصلة للعمليات المرتبطة بحركة النقل السنوية الخاصة بالأساتذة. مديري مؤسسات التربية والتعليم بعنوان السنة الدراسية 2027/2026. تعلم وزارة التربية الوطنية بأن رزنامة الإجراءات المتعلقة بهذه العملية ستكون عبر عدة مراحل”.

أولا يجب استكمال إجراءات المشاركة، فبالنسبة للأساتذة، تتم العملية حصريا عبر الفضاء المخصص لهم. ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. عبر الرابط: https://ostad.education.dz وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 8 جوان 2026. حيث يتعين على المعنيين استكمال إجراءات المشاركة في حركة النقل السنوية. الآتية: الاطلاع على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة. تحيين وتأكيد المعلومات الشخصية والمهنية؛ رفع الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الفضاء المخصص لذلك. تقديم تصريح إلكتروني بالرغبة في التراجع وعدم المشاركة في حركة النقل السنوية عبر الفضاء الخاص بهم. (بالنسبة للأساتذة الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة خلال الفترة السابقة).

كما يُتاح للأساتذة العائدين من الوضعيات القانونية إنشاء وتفعيل حساباتهم وإتمام الإجراءات المذكورة. أعلاه عبر الرابط نفسه، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 8 جوان 2026

إجراءات المشاركة في حركة النقل السنوية بالنسبة لمديري مؤسسات التربية

أما بالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم، فتتم العملية حصريا عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 14 جوان 2026. حيث يتعين على المعنيين الاطلاع على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة. تحيين وتأكيد المعلومات الشخصية والمهنية؛ رفع الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الفضاء المخصص لذلك وتقديم تصريح إلكتروني، بالرغبة في التراجع وعدم المشاركة في حركة النقل السنوية عبر الفضاء الخاص بهم.

ثانيا يجب الاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور واختيار المؤسسات المرغوب التنقل إليها. فبالنسبة للأساتذة تمتد الفترة من 21 إلى 30 جوان 2026. حيث يتم الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور. اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها ؛ الاطلاع على سلم التنقيط الخاص بحركة النقل السنوية.

وبخصوص مديري مؤسسات التربية والتعليم تمتد الفترة من 1 إلى 14 جوان 2026. حيث يتم الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور. اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها؛ الاطلاع على سلم التنقيط الخاص بحركة النقل السنوية.

وكمرحلة ثالثة يتم الاطلاع على النتائج واستلام مقررات التعيين، بالنسبة للأساتذة تتم هذه العملية في الفترة من 7 إلى 15 جويلية 2026. حيث يجب الاطلاع على النتائج النهائية لحركة النقل السنوية عبر حساباتهم في الفضاء المخصص لهم. ضمن النظام المعلوماتي؛ استلام مقررات التعيين أو النقل أو التثبيت على مستوى المؤسسة الأصلية.

أما بالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم تتم هذه العملية في الفترة من 6 إلى 12 جويلية 2026. حيث يتم الاطلاع على النتائج النهائية عبر حساب مدير المؤسسة. استلام مقررات التعيين أو النقل أو التثبيت على مستوى مديريات التربية.

وفي ختام البلاغ أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة الالتزام بالرزنامة المحددة واستكمال جميع الإجراءات. ضمن الآجال المقررة.

