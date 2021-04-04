وزارة التربية تكشف عن موعد إجراء المقابلة الشفوية لمسابقة التوظيف على أساس الشهادات

الوطني
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وزارة التربية تكشف عن موعد إجراء المقابلة الشفوية لمسابقة التوظيف على أساس الشهادات
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن موعد اجراء المقابلة الشفوية بالنسبة لمسابقة التوظيف الخارجي على أساس الشهادات الخاصة بالأسلاك المشتركة.

وذلك عبر بيان لها نشر في صفحة الوزارة الرسمية على “فايسبوك”، أين سيكون المترشحين مدعوون  الى مراكز الإجراء الخاصة يوم 10 افريل 2021 لإجراء المقابلة الشفوية.

وذلك حسب  الجداول الملحقة من خلال الضغط على هذا الرابط: https://www.education.gov.dz/liste-des-candidats-au-concours-de-recrutement-dans-ladministration-centrale-du-ministere/?fbclid=IwAR2Q-uqeKVAazelbFfHb1XqOPaKeSZ8oWTihfqcnz3h7kHWdKMYpvmrMBx4 .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980796

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