وزارة التربية تكشف عن موعد إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة سيكون يوم الخميس 6 أوت 2026.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وبخصوص الامتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بعنوان سنة 2026. والمنظمة يوم 11 جويلية 2026. فسيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية يوم الاثنين 03 أوت 2026. ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك عبر الحسابات الإلكترونية للمترشحين. على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، على الرابط https://mowadaf.education.dz :

كما سيتم في اليوم نفسه وفي التوقيت ذاته، نشر القوائم الإسمية للناجحين على مستوى جميع مديريات التربية.

أما بالنسبة لمسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة في المستويات التعليمية الثلاثة “الابتدائي المتوسط والثانوي” بعنوان سنة 2025. فإنه سيتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس 06 أوت 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً. عبر الحسابات الإلكترونية للمترشحين على المنصة

الرقمية، من خلال الرابط https://concours.onec.dz.

وأضاف البيان، أنه سيتم في اليوم نفسه وفي التوقيت ذاته، نشر القوائم الإسمية للناجحين على مستوى جميع مديريات التربية.

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