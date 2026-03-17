وزارة التربية تكشف موعد إجراء امتحانات “الباك” و “البيام”

نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، رزنامة إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026.

وجاء في بيان وزارة التربية “تُعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026 أن تواريخ اجرائهما ستكون كالتالي، شهادة التعليم المتوسط من يوم الثلاثاء 19 إلى يوم الخميس 21 ماي 2026، أما شهادة بكالوريا التعليم الثانوي من يوم الأحد 07 جوان إلى يوم الخميس 11 جوان 2026.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور