وزارة التربية تلغي اختبارات الفصل الثالث «الموازية»!

يتعلق الأمر بالامتحانات التي أجرتها بعض المؤسسات خارج الرزنامة الرسمية

توجيه استفسار لمديري المؤسسات التربوية الذين خرقوا تعليمات الوزارة

قررت وزارة التربية الوطنية، إلغاء جميع الامتحانات الخاصة بالفصل الثالث، والتي أجرتها بعض المؤسسات التربوية خارج الرزنامة الرسمية التي أقرتها الوزارة، مع السهر على ضمان إعادتها وفقا للرزنامة التي تقرر العمل بها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديريات التربية وجهت تعليمات إلى مديري المؤسسات التربوية الذين قاموا بإجراء امتحانات الفصل الثالث الأسبوع الماضي، تأمرهم بالتوقف الفوري عن إجرائها وضمان العودة إلى التدريس بشكل عادي، وكذا إلغاء نتائج هذه الامتحانات كونها أجريت في غير الرزنامة الرسمية المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية، وتعد خرق لتعليمات وزارة التربية الوطنية.

وفي هذا الصدد، وجهت مديريات التربية استفسارا لمديري المؤسسات التربوية، الذين قاموا بإجراء الامتحانات وطالبتهم بتدارك الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمدرس التلاميذ في جميع المستويات إلى غاية إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها المحدد لذلك، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات العقابية في حق التلاميذ والأساتذة المتغيبين.

وحددت الوزارة الوصية تاريخ إجراء امتحانات لجميع الفصل الثالث للمستويات غير المعنيين بالامتحانات الرسمية بداية من يوم الأحد 10 جوان بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وللسنوات الأولى والثانية والثالثة للمرحلة المتوسطة.

وستنظم امتحانات الفصل الثالث للسنوات أولى وثاني ثانوي ابتداء من يوم الأحد 27 ماي، على أن تجرى الاختبارات الاستدراكية يوم الأربعاء 20 جوان بالنسبة لكل المراحل التعليمية المعنية، أي السنة الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط والأولى والثانية ثانوي.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن إجبارية الحضور المؤسسات التربوية بالنسبة للتلاميذ إلى غاية 30 جوان القادم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان حق تمدرس التلاميذ بالتطبيق النافذ للنصوص التنظيمية المتعلقة بالحياة المدرسية، خاصة ما يضمن الانضباط العام في المؤسسات، من خلال المتابعة اليومية الصارمة لمواظبة التلاميذ والحفاظ على استمرار تمدرسهم العادي خلال ما تبقى من السنة الدراسية.

وطالبت الوزارة بمتابعة حضور التلاميذ وإشعار أوليائهم بالغيابات مع تطبيق الإجراءات الإدارية، كما أكدت إجبارية حضور الأساتذة وفق جدول التوقيت الزمني، ودعت الوزارة إلى تخصيص الحصص الدراسية بالنسبة للمقبلين على الامتحانات الرسمية لتقديم توجيهات للمترشحين والتدريب من خلال المواضيع القديمة، أما بالنسبة للأقسام الأخرى فتخصص للدعم البيداغوجي.