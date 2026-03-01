وزارة التربية تمدد فترة التعبير عن الرغبات الأولية للتوجيه المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد عن تمديد فترة التعبير عن الرغبات الأولية للتوجيه المدرسي. للسنة الدراسية 2025-2026، وذلك ضمن عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ.

ويشمل هذا التمديد تلاميذ السنة الرابعة متوسط وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال العملية خلال الفترة المحددة سابقًا.

وأكدت الوزارة حرصها على تمكين أولياء التلاميذ من متابعة أبنائهم في مختلف مراحل التوجيه.ودعتهم إلى استغلال هذا التمديد لتأكيد رغبات أبنائهم أو تعديلها عند الاقتضاء، عبر فضاء الأولياء على الرابط الإلكتروني: https://awlyaa.education.dz وذلك إلى غاية يوم السبت 14 مارس 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سير العملية بسلاسة وضمان استكمال جميع مراحل التوجيه المدرسي وفق البرنامج الزمني المحدد.