وزارة التربية.. تمديد العهدة الحالية للخدمات الإجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر المقبل

كشف، اليوم الثلاثاء، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم المتوسط، بن سعيد بن ميرة، “أن وزير التربية قرر تمديد العهدة الحالية للخدمات الإجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر، وهذا بناءً على طلب قدمته النقابة لوزارة التربية”.

وقال بن سعيد بن ميرة، في تصريح لـ “النهار”، “إنّ وزارة التربية الوطنية ومن خلال تواصل لقاءاتها مع الشركاء الإجتماعيين، لمسنا إستجابة وزير التربية للطلبات التي قدمناها”.

وأشار ذات المتحدث أن “فتح ملف الخدمات الإجتماعية من قبل وزير التربية يعتبر شجاعة كون الملف كان حبيس أدراج الوزارة لسنوات”.

وأكد المتحدث قائلا “تم اقتراح تمديد العهدة الحالية للخدمات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر و هذا لعدم تعطيل المستفيدين المرضى بدرجة أولية”.

كما أضاف بن ميرة “أن الأمين العام لوزارة التربية وعدنا أنه وخلال أسبوع أو أسبوعين وبعد دراسة الإقتراحات سيكون هناك حل لمشكل ملف الخدمات الإجتماعية”.