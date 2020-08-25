وزارة التربية تمنح البلديات صلاحية توزيع الكتب المدرسية

أعطت وزارة التربية الوطنية للبلديات صلاحية توزيع الكتب المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي الجديد 2020-2021 وهذا لتخفيف الضغط على الوزارة التي تستعد هذه الايام في التحضيير لامتحاني البكالوريا وشهادة نهاية التعليم المتوسط البيام .

وقد قررت الوزارة مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار جهاز المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا بالسنة للسنوات الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى الثانية الثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط .

ويتم توزيع هذه الكتب مقابل تعهد يلتزم فيه ولي التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب واعادتها نهاية السنة