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وزارة التربية تمنح عطلة إستثنائية إلى غاية 4 أفريل للنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة

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وزارة التربية تمنح عطلة إستثنائية إلى غاية 4 أفريل للنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة
بقلم عبد الرحمن سالمي

قررت وزارة التربية الوطنية منح عطلة استثنائية مدفوعة الأجر ابتداء من اليوم و إلى غاية 4 أفريل المقبل  على أساس الأولوية للنساء الحوامل  المتكفلات بتربية أبناءهن الصغار  والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة واولئك الذين يعانون من هشاشة صحية.

وحسب وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية فإن هذه العطلة الإستثنائية الإجبارية  المدفوعة الاجر لما يقل عن 50 بالمائة للموظفين التابعين لسلطتهم  وتكون بالأولوية على أن يستثنى من هذا الإجراء  مع مراعاة السلطة التقديرية لذلك الموظفون المكلفون بمهام النظافة والتطهير،الموظفون بمهامه الحراسة والمراقبة.

أما بالنسبة لبعض المصالح على غرار مصلحة الرواتب  مصلحة المستخدمين ومصلحة المالية والوسائل  يجب مراعاة ضرورة استمرارية  الخدمة اليومية الحيوية  وحسب الكيفية التي يحددها المسؤول المباشر


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