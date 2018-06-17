وزارة التربية تمنح 6 نقاط كاملة للأساتذة المتعاقدين في الإختبار الشفهي

ستعتمد وزارة التربية الوطنية في المقابلة الشفهية للأساتذة على تنقيط الإختبارات الشفهية والمقدرة على 20 بعدما كانت تخصص لها 3 نقاط.

وستنظم وزارة التربية الوطنية الإختبار الشفهي شهر جويلية المقبل بعد الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 12 جويلية المقبل.

وفرض هذا المنطق قرار وزارة التربية الوطنية بمنح 6 نقاط للأساتذة المتعاقدين عن الخبرة المكتسبة لإعطائهم الأفضلية عن باقي المترشحين.

وألزم الوزارة بوضع سلم تنقيط وعلامات على الفقرات التي سيتم الإمتحان فيها.

حيث سيكون لأول مرة الإختبار الشفهي بنفس منهج الإختبار الكتابي إلا أن المترشح سيجيب شفهيا فقط.