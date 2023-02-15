وزارة التربية تمنع دخول أولياء التلاميذ ساحات المدارس

وجهت مديرية التربية للجزائر شرق مراسلة إلى مديري المؤسسات الابتدائية أمرتهم من خلالها، بمنع أولياء التلاميذ الدخول إلى ساحات المدارس ،لان هذا يخلق فوضى كبيرة .

وجاء في المراسلة التي تحوز ” النهار اون لاين ” على نسخة منها “..في إطار متابعة ظروف تمدرس التلاميذ ،لاحظنا ظاهرة دخول وتجمع أولياء التلاميذ داخل ساحات المدارس الإبتدائية خارج أيام الإستقبال ،لمرافقة أبنائهم أثناء الخروج وخاصة تلك التي بها مطاعم مدرسية مما يخلق الفوضى داخل المؤسسة .”.

وطلب المديرية من مديري المؤسسات التربوية والمفتشين ضبط الوضعية لمنع مثل هذه التجمعات داخل ساحات المدارس ،وذالك حفاظا على السير الحسن للمؤسسات التربوية .