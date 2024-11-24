وزارة التربية تُنبه المترشحين الجدد لباك 2025

نبهت وزارة التربية الوطنية المترشحين الجدد لامتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2025 بضرورة انشاء حسابات شخصية. لكل مترشح تُستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات. والاطلاع على النتائج.

وأكدت الوزارة من خلال البيان الذي اصدرته اليوم الأحد انه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياءhttps://awlyaa.education.dz أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية.

كما يتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).