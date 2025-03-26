وزارة التربية تنشر جدولي سير امتحاني الباك والبيام

نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء جدولي سير امتحاني شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا لدورة جوان 2025.

فبالنسبة لجدول سير امتحان شهادة التعليم المتوسط. سيخصص اليوم الأول في فترته الصباحية لامتحان مادتي اللغة العربية (من 8.30 مساء إلى 10.30 وعلوم فيزيائية وتكنولوجيا من 11سا الى 12.30سا)،

بينما تخصص الفترة المسائية لمادتي التربية الإسلامية (من 14.30سا الى 15.30

والتربية المدنية 16سا إلى 17 سا مع فارق نصف ساعة بين الامتحانين.

و حسب نفس الجدول يمتحن التلاميذ في اليوم الثاني في مادتي الرياضيات (من 8.30سا الى 10.30 واللغة الانجليزية. من 11سا الى 12.30سا و مادة التاريخ و الجغرافيا من 30 .14 الى 16سا) .

و بالنسبة لليوم الثالث يمتحن التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية (من 08.30 إلى

10.30 و العلوم الطبيعية و الحياة من 11.00سا الى 12.30سا. و تخصص الفترة المسائية لامتحان اللغة الأمازيغية من 14.30 الى 16 سا .

أما بخصوص جدول سير اختبارات البكالوريا دورة 2025، فيمتحن المترشحون في 7شعب، و يتعلق الأمر بشعبة آداب و فلسفة شعبة لغات أجنبية. و شعبة علوم تجريبية و شعبة رياضيات و شعبة تقني رياضي وشعبة تسيير و اقتصا إضافة إلى شعبة فنون.

و ستنطلق امتحانات الفترة الصباحية في على الساعة 8.30. في حين تبدأ امتحانات الفترة المسائية على الساعة الثالثة مساءً. في حين تنتهي بعضها على الساعة السادسة مساءً.

للإشارة، ينطلق امتحان التعليم المتوسط في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 3 جوان، فيما ينطلق امتحان البكالوريا في الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 19 جوان من السنة الجارية.