وزارة التربية تنشر رزنامة الإختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020-2021
نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020-2021، الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاث.
وجاءت الرزنامة على النحو التالي:
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