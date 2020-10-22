وزارة التربية تنشر رزنامة الإختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020-2021

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وزارة التربية تنشر رزنامة الإختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020-2021
بقلم خالد زوبيري

نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020-2021، الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاث.

وجاءت الرزنامة على النحو التالي:


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