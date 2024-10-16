وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الفصلية للموسم الدراسي 2024 – 2025

حدّدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، رزنامة الاختبارات الفصلية للمراحل التعليمية الثلاثة ( ابتدائي، متوسط وثانوي)، للموسم الدراسي 2024 - 2025.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن اختبارات الفصل الأول، بالنسبة لتلاميذ التعليم الابتدائي، ستُجرى خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 12 عشر ديسمبر 2024. في حين تجرى اختبارات الفصل الثاني لتلاميذ الابتدائي بين 4 و13 مارس 2025، فيما تجرى اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ الابتدائي بين 25 و29 ماي 2025.

رزنامة الاختبارات لمرحلة التعليم المتوسط

وبالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الأول ستكون بين 1 و5 ديسمبر المقبل، بينما اختبارات الفصل الثاني ستكون بين 2 و6 مارس 2025، في حين اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ الأولى والثانية والثالثة متوسط ستكون بين 25 و29 ماي 2025. أما اختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ستكون بين 18 و22 ماي 2025.

رزنامة الاختبارات لمرحلة التعليم الثانوي

وفيما يخص مرحلة التعليم الثانوي، فتُجرى اختبارات الفصل الأول بين 1 و5 ديسمبر المقبل، فيما تجرى اختبارات الفصل الثاني بين 2 و6 مارس 2025، في حين اختبارات الفصل الثالث تجرى لتلاميذ الأولى والثانية ثانوي ستكون 25 و29 ماي 2025. أما بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، فإن اختبارات الفصل الثالث ستكون بين 18 و22 ماي 2025.

هذا تاريخ الاختبارات الاستدراكية