وزارة التربية تنشر مخطط تمدرس التلاميذ بعد الدخول المدرسي

نشرت وزارة التربية مخطط تمدرس التلاميذ بعد الدخول المدرسي في اطار المنشور الاطار للدخول المدرسي 2020/2021.

ويتم تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية بالثانويات، كل فوج فرعي يتكون بين 20 و24 تلميذ، خفض مدة الحصة التعليمية إلى 45 دقيقة.

ويقضي المنشور باستغلال مساء يوم الثلاثاء في الدراسة وتنظيم الدراسة بين الأفواج الفرعية بالتناوب.

عملية التناوب تكون بين الفترتين الصباحية والمسائية واعتماد التفويج التناوب في التدريس بالابتدائي والعمل بالتناوب كل يومين أو كل أسبوعين

وتوقيت العمل الأسبوعي لكل فوج فرعي هو 14 ساعة ويكون التدريس يوم السبت بالابتدائيات التي تعمل بنظام الدوامين.