وزارة التربية تنفي تغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية

نفت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، تغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية.

وجاء في بيان وزارة التربية ان ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص اعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل، وتغيير رزنامة الامتحانات الرسمية أخبار مغلوطة لا اساس لها من الصحة.

وافادت الوزارة ان هذه الظروف العصبية الاستثنائية والحساسة التي تعيشها البلاد تتطلب رص الصفوف وتجنب ما قد يتسبب في نشر القلق وغرس الحيرة والشكوك في النفوس.

ودعت وزارة التربية الجميع لليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في الموقع الالكتروني الرسمي لها، زيادة الى صفحتها الرسمية على فيسبوك وتويتر.

ودعت الى الاطلاع الدوري على هذه المصادر الرسمية للبحث عن المعلومة الصحيحة، والتأكد منها قبل نشر أي منشور او مقال.

كما نفت الوزارة اعادة تنظيم السنة الدراسية الحالية والامتحانات المدرسية الوطنية.

وذكرت وزارة التربية الجميع، بما التزم به وزير التربية في رسالته الى افراد الجماعة التربوية بتاريخ 4 افريل، والتي اشار فيها ان وزارة التربية لن تتخذ أي قرار نهائي دون اشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات جمعيات اولياء تلاميذ ونقابات معتمدة في القطاع.

واشارت الوزارة ايا كان الاجراء المتخذ فيما يخص هذه المسالة الحساسة، فانه لن يكون انفراديا بل سيكون توافقيا، يساهم في اتخاذه جميع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين.

واضافت الوزارة ” الوباء الذي يعصف بالجزائر حاليا على غرار باقء دول العالم هو امر غير مسبوق ولم يكن متوقعا، ونحن نترقب الاوضاع يوما بيوم، وستتخذ القرارات في حينها حسب المستجدات مما يخدم مصلحة التلاميذ”.