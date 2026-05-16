وزارة التربية تنفي وجود زيادات في أسعار الكتب المدرسية

أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت بيانا تكذيبيا بخصوص مقال معنون : ” زيادات طفيفة في أسعار كتب مدرسية جديدة حفاظا على القدرة الشرائية”.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المعلومات المتداولة بشأن رفع أسعار بعض الكتب المدرسية “غير صحيحة”.

وأوضح البيان أن المديرية العامة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تنفي بشكل قاطع وجود أي زيادات في أسعار الكتب المدرسية الجديدة الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائي، والتي أشار إليها المقال المنشور في عدد يوم السبت 16 ماي 2026.

ووفقا للبيان ذاته ان المقال ورد في جريدة الشروق اليومي، رقم 8320، الصفحة الرابعة، والمتضمن الحديث عن زيادات طفيفة في أسعار أحد 11 كتابًا مدرسيًا جديدًا في مرحلة التعليم الابتدائي.

فإنّ المديرية العامة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تنفي نفيا قاطعا وجود أي زيادات في أسعار الكتب المدرسية المذكورة.

وأكدت الوزارة أن أسعار هذه الكتب عرفت، في مجملها، انخفاضًا مقارنة بالأسعار السابقة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتجسيدًا لتعليمات وزير التربية الوطنية التي تنص على عدم رفع أسعار الكتب المدرسية تحت أي ظرف.

ومن خلال الاطلاع على المقال المذكور، تبين أن الصحفية اعتمدت في المقارنة على الأسعار الوحدوية للكتب الجديدة خارج الرسوم، وقارنتها بأسعار الكتب نفسها بجميع الرسوم، وهو ما أدى إلى استخلاصات غير دقيقة بخصوص أسعار الكتب المدرسية.

كما تؤكد الوزارة، التزام الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بتحسين جودة الكتاب المدرسي مع الحفاظ على نفس السعر