وزارة التربية تواصل لقاءاتها مع الشركاء الإجتماعيين

تواصل، اليوم السبت، وزارة التربية الوطنية لقاءاتها مع الشركاء الإجتماعيين.

باشرت وزارة التربية الوطنية لقاءاتها مع الشركاء الإجتماعيين، حيث خصص اليوم السبت، اللقاء مع ثلاثة نقابات معتمدة.

وهي الإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، نقابة مفتشي التربية الوطنية، ثم لقاء في الفترة المسائية مع النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية.

وكشف محند سعيد عبد الله، الناطق الرسمي للإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، في تصريح للنهار، عن اهم الإنشغالات التي تم إقتراحها للوزارة.

وقال محند سعيد “طرحنا انشغالات حول كيفية الدخول المدرسي بحد ذاته وكيفية تقسيم الأقسام”.

كما أكد ذات المتحدث عن ترحيب الإتحاد “بقرار تحديد الدخول المدرسي”.

مشيرا أن “أغلبية الأولياء كانوا قلقين بهذا الشأن”.

وأوضح محند سعيد قائلا “نأمل أن يتم استداك كل هذا التأخير المسجل”.

كما أكد ذات المتحد في السياق ذاته أن “الإتحاد تطرق مع وزير التربية الوطنية إلى الدخول المردسي بحد ذاته، بإعتباره دخول غير عادي هذه السنو بفعل تفشي فيروس كورونا”.

وقال محند سعيد “طرحنا كيفية الدخول، وكيفية تقسيم الزمن وكذا كيفية تسقيم للأقسام لأفواج في مختلف المؤسسات التربوية”.

وأكد محند سعيد “وزير التربية الوطنية طمأننا بهذا الخصوص، وسنوصل ذلك للأولياء”.