وزارة التربية توضح بخصوص حريق اندلع بمقرها

أصدرت وزارة التربية الوطنية، بيانًا بخصوص الحريق الذي اندلع بمقرها، حيث أكدت أن الحريق اندلع بالقاعة الشرفية إثر شرارة كهربائية.

وأوضحت الوزارة، أن الحريق اندلع إثر شرارة كهربائية بالقاعة الشرفية في مبنى الوزارة. وتمت السيطرة عليه نهائيا بتدخل فوري لمصالح الحماية المدنية.

كما طمأنت وزارة التربية الوطنية كافة المواطنات والمواطنين وأسرة القطاع والتلاميذ وأوليائهم. أن جميع الخدمات المرفقية تسير بشكل عادي دون أدنى تأثر.

هذا وتوجهت الوزارة بخالص عبارات التقدير والعرفان إلى مصالح الحماية المدنية، ومصالح الأمن الوطني وكافة السلطات والمصالح العمومية التي ساهمت في التدخل السريع والفعال لإخماد الحريق وتأمين المقر والحد من آثاره، مثمنة روح المسؤولية العالية والتنسيق المحكم الذي ميّز مختلف مراحل التدخل.

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