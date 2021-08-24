وزارة التربية توضح.. بلعابد لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن المسؤول عن القطاع عبد الحكيم بلعابد لا يمتلك أية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وتبرأت الوزارة من كل ما ينشر وينسب إلى هذه الصفحات المزيفة. وذكر القطاع في بيان له بمواقعه الالكترونية وصفحاته الوحيدة الرسمية الموثقة على الفايسبوك.

وجاء بيان وزارة التربية، -على حد قولها-، على إثر تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات على صفحة الفايسبوك. ووصفت الوزارة هذه الصفحات بالمزيفة والتي نسبت لوزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

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