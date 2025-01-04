وزارة التربية توضح حول إستفادة الأساتدة من التقاعد قبل السن القانوني

أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت بيانا توضيحبا يخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وأوضحت الوزارة ان للأستاذ الحق في الاستفادة قبل السن القانوني للتقاعد من 5 سنوات بناء على طلبه.

وأكدت الوزارة ان استفادة الأستاذ من تحسين التصنيف بتحريك الراتب واستحداث رتب جديدة أعلى.

كما أن تعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

وكشف منشور الوزارة ان الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن 4 سنوات بصفة موظف يستفيدون من تحسين التصنيف بالاستفادة من الأثر المالي بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة

بينما الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن 4 سنوات في الرتب الأصلية يستفيدون من تحسين التصنيف بالإدماج في الرتبة المستحدثة بالاستفادة من الأثر المالي بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.

بالإضافة إلى تثمين الأقدمية المكتسبة عند الإدماج في الرتبة الجديدة يرتب الموظفون في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أويعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية وتؤخذ الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية.

وأضاف المنشور إستحداث رتبة جديدة بتصنيف جديد ( أعلى ) هي رتبة أستاذ مميز تكون بالإدماج أوالترقية من رتبة أستاذ مكون. وهي رتبة لسلك الأساتذة في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاث.

تثمين المؤهلات العلمية المتحصل عليها تثمين المؤهلات العلمية أثناء التوظيف وأثناء الإدماج، وتثمن عند الترقية المؤهلات العلمية المتحصل عليها خلال المسار المهني.

فتح الجسور الترقية الأستاذ في كل المستويات التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي.

الاستفادة من تكييف الحجم الساعي للذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال التخصص.

الاستفادة من الحق في شغل الوظائف والمناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، الموافقة لمهامهم؛

الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة لتمكينهم من تجديد المعارف

الاستفادة من عطلة التحرك المهني؛

تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث

تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي للمرتبين في الدرجة 10 فما فوق.

التأسيس لحركة نقلية سنوية وطنية بين الولايات لفائدة الأساتذة.

استحداث مناصب مكيفة لغير القادرين على القيام بمهامهم بسبب تدهور حالتهم الصحية.

استحداث سلك للمستشارين المتخصصين في التغذية المدرسية.

المكاسب التي جاء بها مشروع النظام التعويضي.