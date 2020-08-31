وزارة التربية توضح كيفية دفع مستحقات الأساتذة الحراس في البيام والباك

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة، إلى مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني توضح فيها الإجراءات الخاصة بعملية تعويض مؤطري امتحاني الباك والبيام.

وأكدت الوزارة من خلال التعليمة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها، أنه سيتم انشاء خلايا متابعة تحضير ملفات التعويضات تحت الإشراف المباشر لرؤساء مراكز التجميع للاغفال ومراكز التصحيح.

وتتمثل مهام هذه الخلايا، في جمع الملفات المالية للعاملين الحاضرين بهذه المراكز على غرار استمارة المعلومات و صك بريدي مشطوب إضافة إلى كشف الراتب أو شهادة العمل لأي شهر بعنوان 2020

ويتم تحويل الملفات المالية إلى مراكز التجميع الخاصة بالتعويضات التابع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مع وجوب التقيد بالبطاقة التقنية الصادرة عن فروع الديوان الذي يكفل عملية التعويض ودفع المستحقات .