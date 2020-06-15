وزارة التربية تُحدد تاريخ الدخول المدرسي المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019/ 2020، وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2020.

وتعلم وزارة التربية، في بيان لها، أعضاء الجماعة التربوية كل فيما يخصه عن تعديل شمل رزنامة العطل المدرسية، وكذا تاريخ الدخول المدرسي.

وأورد البيان، أن تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2020 لجميع المناطق يكون كالتالي:

الموظفون الإداريون: يوم الأربعاء 19 أوت 2020 صباحا.

الأساتذة: يوم الأحد 23 أوت 2020 صباحا.

التلاميذ: يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 صباحا.

وبالنسبة للعطلة المدرسية للسنة الدراسية 2020/2019، تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الإنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، إبتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2020 مساء لجميع المناطق.

وأشار البيان، إلى أن المداومة تضمن على مستوى المؤسسات التعليمية خلال عطلة الصيف.

وأورد بيان وزارة التربية، أن المؤسسات التعليمية ستفتح قبل إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، للمذاكرة والمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتيازهما.