وزارة التربية تُحذر المترشحين لامتحاني “البيام” و”الباك” لهذا السبب

أكدت وزارة التربية الوطنية أن عملية المصادقة على صحة المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار تعد إجراء بالغ الأهمية لضمان نزاهة وشفافية امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026.

ودعت الوزارة مديري المؤسسات التعليمية إلى التحلي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية أثناء المصادقة على المعلومات، مع متابعة يومية من رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس، والتنسيق المستمر مع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. والاتصال بالمترشحين المعنيين لتسوية وضعياتهم. وإنهاء العملية في الآجال المحددة.

هذه هي تفاصيل الإجراءات

أعلنت الوزارة عن جملة من الترتيبات الإضافية والتنظيمية الخاصة بالمترشحين الأحرار، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الملف الرقمي للمترشحين المسجلين. عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (bem.onec.dz و bac.onec.dz). وضمان صحة المعلومات المتعلقة بالمستوى الدراسي المصرح به.

وأوضح النظام المعلوماتي للوزارة، عبر واجهة “الامتحانات الرسمية” وأيقونة “المصادقة على المستوى الدراسي”. أنه يمكن لمديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة الاطلاع على قوائم المترشحين الأحرار المسجلين. حسب المعلومات التي أدخلها المترشحون. ويقوم مدير المؤسسة بمراقبة بيانات المترشح (الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، السنة الدراسية، رقم التسجيل والشعبة). ثم المصادقة عليها. وفي حال وجود عدم تطابق، يتم تصنيف الوضعية:المترشح لم يزاول دراسته في المستوى الدراسي المطلوب.

والمترشح لم يزاول دراسته بالمؤسسة.

وبعد ضبط الوضعيات، يُستخرج قائمتان: الأولى تضم المترشحين الذين زاولوا دراستهم في المستوى المطلوب. والثانية تضم من لم يزاولوا دراستهم في المستوى أو بالمؤسسة، على أن تُسلم القوائم موقعة ومختومة إلى مصالح التمدرس والامتحانات قبل 14 جانفي 2026.

متابعة مديريات التربية والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

على مستوى مديريات التربية، يتابع رؤساء مصالح الامتحانات أو التمدرس الحالات العالقة يوميًا، ويعالَج المترشحون الذين درسوا في مؤسسات مغلقة. مع الاتصال بالمترشحين المعنيين قبل 19 جانفي 2026.

أما الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، فيتأكد من المستوى الدراسي للمترشحين المنتسبين إليه، ويصدر قوائم مترشحين مثبتين لمستواهم، غير مثبتين. وغير منتسبين، على أن تُرسل القوائم النهائية موقعة ومختومة إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات قبل منتصف النهار من 19 جانفي 2026.

إلغاء التسجيلات المخالفة

وأكدت الوزارة أن أي مترشح لم تتم المصادقة على مستواه الدراسي أو ثبت تصريح كاذب بخصوص شهادة سابقة أو عدد مرات اجتياز الامتحان. سيتم إلغاء تسجيله وإبلاغه عبر الموقع الرسمي