وزارة التربية تُسطر برنامجا خاصا للإحتفال بـ”يناير” مع إحترام البروتوكول الصحي

تنظم وزارة التربية، أنشطة بيداغوجية وثقافية وفنية، بمناسبة الإحتفال برأس السنة الأمازيغية “يناير” المصادف لـ12 جانفي.

وطالبت الوزارة، مديري التربية، في تعليمة وجهت إليهم، تسطير برنامج ثري بهذه المناسبة عبر كافة المؤسسات التعليمية بمراحلها الثلاث.

ويأتي ذلك، مع التقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا التي ينص عليها البروتوكول الصحي للدخول المدرسي.

وسيتم إحياء هذه المناسبة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 جانفي 2021.

ويتمحور الإحتفال حول المجالات البيداغوجية والثقافية والفنية بتنظيم دروس حول المناسبة صبيحة الـ10 و11 جانفي.

وكذا تنظيم أنشطة ثقافية، ظهيرة يومي 10 و11 جانفي كعرض أفلام وثائقية عن التراث وأناشيد وإقامة معارض صور وغيرها.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن استغلال هذه المناسبة بتنظيم عملية تشجير خلال يومي 9 و12 جانفي، داخل مؤسسات التربية.

وأكدت الوزارة، على ضرورة إيلاء هذه المناسبة العناية التي تستحقها وتوفير الشروط الملائمة لإنجاز الأنشطة المقترحة.