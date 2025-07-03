وزارة التربية تُصدر بيانا هاما حول تصحيح أوراق الإمتحانات والنتائج

كشفت وزارة التربية الوطنية، أنها لاحظت تنامي ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لاسيما بخصوص إمتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. دون الإستناد إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، والتي أثرت سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أنه من بين هذه الممارسات تداول تواريخ وهمية لإعلان النتائج، ونسب نجاح غير دقيقة، وأسماء لا أساس لها من الصحة للناجحين الأوائل. في وقت لم تعلن فيه الوزارة رسميا أية معلومات في هذا الشأن. كما لاحظت أيضا محاولات مستمرة لبث الشائعات المتعلقة بعملية التصحيح ومجريات العمل داخل مراكز التصحيح.

وأكدت الوزارة، أن مثل هذه التصرفات المغرضة، التي تصدر أحيانًا عن صفحات مجهولة أو حسابات تسعى لزيادة عدد المتابعين. تنطوي على نية واضحة لاستغلال حالة الترقب والاهتمام لدى المترشحين وعائلاتهم لغايات ربحية بحتة، أو للتشويش وبث القلق في نفوس المعنيين بالنتائج.

وأدانت الوزارة هذه الممارسات ودعت كل أفراد المجتمع، وخاصة التلاميذ وأوليائهم، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة التي تخلق بلبلة لا مبرر لها. وتزيد من التوتر النفسي في وقت يفترض فيه أن تسود الطمأنينة والثقة، وأن تستقي المعلومة من مصدرها الوحيد الممثل في وزارة التربية الوطنية.

وأوصت وزارة التربية، إلى ضرورة التأكد من المعلومة من المصادر الرسمية والموثوقة للوزارة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة www.education.gov.dz. بالإضافة كذلك غلى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك . وموقع “أكس” “تويتر” سابقا”.

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