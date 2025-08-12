وزارة التربية تُعلن عن تغيير تاريخ الدخول المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تغيير تاريخ الدخول المدرسي المقبل 2026/2025.

وجاء في بيان للوزارة، أنه قد تم تعديل البيان المؤرخ في 03 أوت 2025، المتضمن تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة الاختبارات الفصلية وكذا رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية.

وحسب البيان، فإن تاريخ الدخول المدرسي لجميع المناطق سيكون كما يلي:

الموظفون الإداريون يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

الأساتذة، يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

التلاميذ، يوم الأحد 21 سبتمبر 2025.

فيما يبقى الباقي بدون تغيير.